Scontro terribile durante l' esibizione dell' Aeronautica | perde il controllo e precipita un morto | Video

(Di domenica 2 giugno 2024) Dramma in Portogallol'di una pattugliamilitare. Uno spettacoloa pattuglia di volo acrobaticomilitare portoghese si è conclusa in un tragico incidente che ha visto scontrarsi due aerei. Uno dei piloti èma il bilancio non è completo: ci sarebbe almeno un altro ferito. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio nella città di Beja,il festival di volo acrobatico Beja air show. L'evento, a cui assistono migliaia di persone ogni anno, si è concluso con un grande spavento e il pilota che ha perso la vita. Secondo la tv Rtp, televisione statale portoghese, un velivolo èto e due hanno dovuto effettuare un atterraggio di emergenza per evitare collisioni e danni peggiori.