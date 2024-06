Schlein a Milano | La nostra premier ignora le donne e cancella la libertà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) "Laossessione è moltiplicare gli asili nido. Perché in una società patriarcale come la, e Giorgia Meloni è la prima a saperlo, quando tagli il welfare il carico di cura grava sulle famiglie e soprattutto sulle". Anche la segretaria del Pd Elly, davanti a duemila sostenitori – cinquemila per gli organizzatori, comunque più che sufficienti a stravincere il derby delle piazze milanesi contro la Lega – ieri s’è fatta introdurre da una sua registrazione: il famoso "sono una donna, amo un’altra donna e non sono una madre. Ma non per questo sono meno donna" pronunciato in chiusura di campagna delle politiche 2022. Non è scaramantica Elly, o più semplicemente vuole spostare il derby: dal palco dell’Arco della Pace di, con i candidati dem del Nord-Ovest alle Europee, ripete che "non ce ne facciamo niente di unadonna che non si preoccupa delle altre