Romanzo criminale a Istanbul

(Di domenica 2 giugno 2024) La Turchia è sempre più un «porto sicuro» per organizzazioni coinvolte in una vasta gamma di attività illecite, dalla frode al traffico di esseri umani, a quello della droga. Come possono operare impunemente? Grazie a una rete di protezione di funzionari collegati ad alte cariche del governo di Ankara. In un gioco di fondi che andrebbero a finanziare le attività oscure dei servizi segreti. Baris Boyun, 40 anni, maxi ricercato in Turchia, è solo l’ultimo della lista. Arrestato in Italia pochi giorni fa per svariati capi d’accusa - dall’omicidio al traffico internazionale di armi -, per la sua estradizione in Turchia si era mosso nientemeno che il presidente Recep Tayyip Erdogan. Il quale, durante un bilaterale tra il governo turco e quello italiano lo scorso gennaio, aveva chiesto direttamente al presidente del Consiglio Giorgia Meloni che Boyun (che si trovava agli arresti domiciliari, ma la richiesta di estradizione era stata respinta dalla Giustizia italiana) fosse trasferito nel Paese d’origine.