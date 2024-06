Roma | controlli antidroga nella capitale 6 persone arrestate

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 2 giugno 2024) CRONACA DI– Sono sei ledalla Polizia di Stato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti durante un’operazione. Arresto in Via Condofuri Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato Tor Carbone hanno fermato un’auto in via Condofuri. Dopo aver notato il nervosismo del giovane a bordo, i poliziotti hanno perquisito il veicolo, trovando 86 involucri contenenti circa 34 grammi tra cocaina e crack, oltre a 60 euro nascosti sotto la plancia del cruscotto. La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione del ragazzo, un 22enne italiano, dove sono stati trovati ulteriori 1215 euro. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.