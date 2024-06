Nuova Rsa tra certezze e ostacoli Asciano progetto da 15 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) La notizia, in realtà, era già stata diffusa a fine febbraio ma ieri è statamente rilanciata dal Comune di(e poi dalla comunicazione politico- elettorale del sindaco Nucci): la Società della salute ha espresso parere favorevole alla realizzazione di unaResidenza sanitaria assistita da 80 posti, oltre la zona industriale nel territorio del Comune di, quasi al confine con quello di Rapolano Terme. L’unica certezza, al momento, pare la previsione urbanistica nel Piano strutturale intercomunale, perché in realtà il quadro è ancora complesso e un po’ meno granitico di quanto parrebbe. A partire dalla concessione in essere, che unisce la residenza di San Francesco adcon quella di Monteroni d’Arbia in un unico atto amministrativo, valido quindici anni.