Napoli operazioni in entrata ed in uscita

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 2 giugno 2024) Ilsi accinge a costruire la rosa ideale per Antonio Conte. Il tecnico salentino dovrebbe firmare negli uffici della Filmauro entro Mercoledì, poi partirà la nuova avventura all’ombra del Vesuvio. Ne scrivono la Gazzetta dello Sport e Il Mattino che parla anche di un asse con la Juventus. Ilcerca un attaccante La Gazzetta dello Sport scrive delledelper accaparrarsi una punta che possa sostituire il partente Osimhen: “Ilnon ha fretta, ma cerca un giocatore top. Da Dovbyk del Girona (che ha una clausola da 40 milioni di euro) a Denkey del Cercle Bruges, passando anche per Boniface del Leverkusen. E poi Lukaku, pupillo di Conte, tornerà al Chelsea ma in lista di sbarco: i Blues oggi non sembrano più interessati a Osimhen e si dovrà procedere con una trattativa slegata, Lukaku con Conte sa essere letale” Le voci sulle partenze Secondo Il Mattino potrebbe aprirsi un asse di mercato con la Juventus.