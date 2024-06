Mourinho al Fenerbahce | la prima richiesta di calciomercato spaventa la Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2024) Inizia ufficialmente la nuova esperienza dial. Lo Special One è atterrato in Turchia con il chiaro obiettivo di riscattare l’esonero dalla Roma. “NEW HOME –” ha scritto il portoghese che ha aggiunto due cuoricini, uno giallo e uno blu. Intanto la stampa turca inizia ad ipotizzare le prime mosse sul fronte. A sorpresa è in dubbio la conferma di Edin Dzeko e il bosniaco valuta le ricche offerta dall’Arabia Saudita. LadiAziz Yildirim, candidato alle elezioni presidenziali del Fenerbahçe, ha invece rivelato che “vuole qui Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Poi c’è anche Sorloth (attaccante norvegese del Villarreal ndr). Adesso chi di noi si occupa di mercato dovrebbe occuparsi di loro”.