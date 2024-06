LIVE Giro del Delfinato 2024 tappa di oggi in DIRETTA | corsa nell’anello finale 44 km al traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.51 Foratura per Sam Bennett, cambio della ruota per l’irlandese che ora dovrà spendere un po’ di energie per rientrare. 15.48 Il passaggio del plotone per la prima volta sotto la linea d’arrivo. Premier passage sur la ligne du peloton, encore 53 km à parcourir ! First passage over the line for the peloton, still 53 km to go!#Dauphiné pic.twitter.com/8U38x2YxjU — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 2,15.46 All’attacco ci sono da questa mattina Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team) e Mathis Le Berre (Arkéa – B&B Hotels). 15.43 Accelerazione decisa del gruppo quando abbiamo superato lo scoglio dei -50 km, con il plotone che ha ridotto a 2’20” il ritardo dalla testa della. 15.40delche per l’Italia è stregato.