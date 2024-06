LIVE Atletica Diamond League Stoccolma 2024 in DIRETTA | Duplantis accarezza i 6 25 Bene Ali nonostante il vento

Leggi tutta la notizia su oasport

19:51 Ultima gara di giornata con gli 800 metri maschili Questa la start list: Benjamin Robert (FRA) Ben Pattison (GBR) Andreas Kramer (SWE) Djamel Sedjati (ALG) Bryce Hoppel (USA) Jake Whigtman (GBR) Tshepiso Masalela (BOT) Slimane Moula (ALG) Elliot Giles (GBR) Patryk Sierdzki (POL) 19:49 Il lituano Mykolos Alekna si aggiudica la prova del lancio del disco con 68.64 dinanzi allo svedese Stahl (66.10) ed all'australiano Denny (65.94). 19:46 22.68 e vittoria per Shericka Jackson, che continua a non impressionare. Tuttavia la giamaicana ha dovuto fare i conti con ben 2 metri al secondo. La giamaicana dovrà sudare nei trials nazionali per guadagnare un posto che pareva certissimo in vista delle Olimpiadi.