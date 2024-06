L’editoriale Davanti a tante meteore una stella a destra è nata Ben visibile in tutta Europa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 2 giugno 2024) «Gli occhi del mondo sono puntati su di noi». Non è un iperbole quella che Giorgia Meloni ha affidato ai trentamila «fratelli d’Italia» riuniti in piazza del Popolo per la chiusura della campagna per le Europee. Fotografa la realtà: l’Italia è l’osservata speciale della tordell’8 e 9 giugno. Attenzione: non più “spauracchio”, “pericolo” e allarmismi cantanti ma perché candidata a essere l’ingrediente nuovo dell’Unione europea. Il lievito della prossima stagione. L’ultimo ad evidenziarlo è stato niente poco di meno che l’Economist – non esattamente una fanzine sovranista – centrando perfettamente la propria copertina e la questione: l’architettura europea non potrà non passare dal coinvolgimento, dal protagonismo di chi guida oggi l’Italia.