L’avventura di Jana In bici per mezza Europa la fisioterapista pedala e scrive per solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Lacome mezzo per scoprire il mondo e anche sé stessi. Il viaggio, e il suo racconto, come occasione per fare beneficenza, celebrare la vita e sostenere chi dà dignità a chi soffre. Dopo aver viaggiato inda sola perpercorrendo oltre 2700 chilometri in 13 giorni,Mazacova, notapesarese (di adozione) ha deciso di raggiungere un nuovo traguardo: pubblicare un libro con i racconti delle sue avventure su due ruote. E ancora una volta l’intero ricavato sarà devoluto per aiutare chi soffre. "Dopo la lungata fino alla mia città natale, nella Repubblica Ceca – racconta la– durante la quale ho raccolto fondi per sostenere la Fondazione Ant (gli angeli che fanno assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore ndr.