La grande incompiuta Pista di atletica ancora nel degrado Atleti a San Benedetto

(Di domenica 2 giugno 2024) Ladidel campo scuola ‘Don Mauro Bracciolani’ rischia seriamente di restare una delle opere incompiute perché il rebus legato alle gravi problematiche legate ad una delle strutture sportive più importanti della città restada risolvere. L’importante intervento per cercare di ottenere un tracciato di alta qualità e in grado di ospitare competizioni di carattere nazionale non hafornito le certezze di cui avevano bisogno sia l’Asa, la principale associazione che usufruisce della struttura, che tanti altrie appassionati di sport. A complicare tutto in maniera rilevante sono stati i tanto attesi lavori di potenziamento dell’anello che di fatto sono finiti clamorosamente per arenarsi. Da quasi un anno l’impianto è stato chiuso per favorire lo sviluppo dell’intervento previsto che riguardava sia il rifacimento delladiche la sistemazione del ‘pistino’ coperto, oltre chiaramente al rifacimento degli obsoleti spogliatoi in attesa di restyling da svariati anni.