Il ’palazzo dei telefoni’ in attesa di risposte

(Di domenica 2 giugno 2024) Cos’è che non va in questo edificio? Tutto. E’ questa la risposta del Piano urbanistico generale (Pug), su uno dei beni immobili più noti di Cesenatico e davanti al quale ogni giorno transitano migliaia di persone residenti e anche turisti. È quello che tutti comunemente conoscono come il "Palazzo dei telefoni", costruito mezzo secolo fa, all’inizio degli anni ’70, quando non c’erano cellulari, non si utilizzavano ancora i computer e non esistevano i sistemi di comunicazione odierni. C’erano soltanto i telefoni fissi, quelli grigi a rotelle per intenderci, iniziati a produrre dalla Siemens negli anni ’60 e successivamente fabbricati per la Sip, l’allora Società italiana per le comunicazioni. Nel Pug del comune di Cesenatico è classificato come "edificio incongruo".