Guida TV Sky Cinema e NOW | Asteroid City Domenica 2 Giugno 2024

(Di domenica 2 giugno 2024) Questa sera su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, c'è "C'è ancora domani", l'esordio alla regia di Paola Cortellesi, che è anche la protagonista. Ambientato a Roma nel 1946, il film racconta la storia di Delia, una donna che ha accettato la sua vita ma spera in un futuro migliore per la figlia. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, va in onda "", una commedia dell’assurdo diretta da Wes Anderson con Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks ed Edward Norton. La trama si svolge nel 1955, quando diverse vite si incontrano in una città nel deserto, sede di una convention di giovani scienziati. Dopo una visita aliena, scatta la quarantena. Su SkyCollection HD alle 21:15 sul canale 303, puoi vedere "Come può uno scoglio", un film che segna il ritorno della comicità dirompente di Pio e Amedeo, diretti da Gennaro Nunziante.