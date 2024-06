Gruppo unico Ecr e Id? Così possono cambiare gli equilibri dell’Europa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 2 giugno 2024) Provare a costruire un macrosovranista e conservatore, che abbia i numeri per porsi al secondo posto all’interno dell’euro-emiciclo eorientare scelte e indirizzi. Le parole pronunciate da Marine Le Pen, leader della destra d’oltralpe, raccontano del tentativo di aprire ad una fase del tutto nuova dell’eurodestra, data essenzialmente dalla possibilità di creare una nuova maggioranza nel Parlamento che sia viatico per una commissione politica e non più di larghe intese. Le Pen: “Stiamo cercando, in definitiva, di costruire un grandesovranista che potrebbe essere il secondo nel Parlamento europeo e che permetterebbe di cambiarne gli. Il nostro obiettivo principale è avere la massima influenza possibile sulle decisioni che vengono prese”.