Grave incidente sulla superstrada | moto in fiamme 33enne in Rianimazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Un gravissimostradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 2 giugno,strada statale 379 che collega Bari a Brindisi: all’altezza dello svincolo per Pantanagianni (Carovigno) unae un’auto si sono scontrate violentemente, probabilmente a causa di un tamponamento. Ilciclista è stato sbalzato via dalla sella, finendo sull’asfalto. Il veicolo a due ruote ha preso fuoco. La strada in direzione sud è stata chiusa al traffico precisamente “Egnazia e delle Terme di Torre Canne”, al km 30. Il traffico è temporaneamente deviato in complanare. Precisa Anas in una nota. Leggi anche: Parcheggia l’auto in divieto di sosta: muoreciclista. L’attore Mauro Santopietro accusato di omicidio stradaleLeggi anche:si schianta contro un muro: muore 17enne, illeso l’amico Ilciclista è gravissimo In molti si sono fermati per prestare soccorso, il rogo ha provocato una colonna di fumo nera visibile da decine di km di distanza.