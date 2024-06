Grande attesa per le decisioni della proprietà Primo obbiettivo | ridurre il monte ingaggi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) Tutto fermo eppur si muove, aspettando l’arrivo in Italia del presidente. Il varo dello Spezia 2024/25 passa necessariamente dalleil, assolutamente spropositato per la categoria, è ilobiettivo per rendere sostenibile la società, considerando anche la fine dell’effetto paracadute sui conti, ma dovrà essere conciliato con un progetto tecnico adeguato, cosa che i Platek non sono mai riusciti a fare. Lo Spezia di Motta era più debole di quello di Italiano, restò in A solo grazie al manico del tecnico, che approda alla Juve per le prodezze bolognesi ma anche per il miracolo in maglia bianca. Lo Spezia di Gotti, a sua volta, era più debole di quello di Motta, specialmente dopo il nefasto mercato di gennaio, causa primaretrocessione, dopo la quale la squadra ha proseguito imperterrita la caduta, salvata solo dalle sapienti cure di D’Angelo, che è riuscito a portare la barca in porto dopo perigliosa navigazione.