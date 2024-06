Gp d’Italia di MotoGp | Bagnaia trionfa la Mugello Bastianini secondo | è doppietta azzurra

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 2 giugno 2024) Firenze, 2 giugno 2024 – E' una festa tutta italiana alla pista delper il Gran Premiodi. E' arrivata una splendida, nella giornata della Festa della Repubblica Italiana. Peccosfreccia in pista con i colori azzurri e si prende il primo posto in gara, dietro di lui ecco Eneache conquista la seconda posizione. La Ducati applaude i suoi piloti oggi sul podio entrambi, osannati e applauditi da un pubblico in delirio. Jorge Martin conquista la terza posizione con il Team Pramac.