Germania | emergenza alluvioni Baviera in ginocchio morto un vigile del fuoco centinaia di evacuati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Monaco, 2 giugno 2024 – Un pompiere è, un treno è deragliato e insono statidalle proprie case. Ine la situazione è talmente grave che i vigili delhanno annunciato che l'ordine per ora è "salvare la vita e l'incolumità delle persone". I danni nel Land di Monaco sono tantissimi e diversi comuni hanno già decretato lo stato dia causa di calamità naturale. Stando al presidente Markus Soeder, nella regione sono in azione 40mila soccorritori oltre all'esercito. Firefighters and a helper pile sandbags on a flooded street in Baar-Ebenhausen on June 2, 2024. Heavy rains from May 31, 2024 onwards have led to flooding across the southern German states of Baden-Wuerttemberg and Bavaria.