Fiorentina Italiano | Lascio dopo tre anni favolosi Futuro? Voglio migliorare devo ponderare la mia scelta

(Di domenica 2 giugno 2024) “Penso di andarmene diverso rispetto a quando sono arrivato, con un bagaglio enorme per tutto quello che mi hanno dato. Non abbiamo aggiunto anche noi un trofeo, ma il percorso è stato grandioso. Dispiace per i ragazzi e per tutta la gente che meritava di festeggiare come l’ha avuta Bergamo, ma sono stati trepositivi”. Queste le parole dell’allenatore della, Vincenzo, a Daznla vittoria contro l’Atalanta e annunciando il suo addio ai viola: “È giusto lasciare spazio a nuove idee e a nuovo pensiero, è questo ciò che ho detto al presidente e ai dirigenti. Sono stati momenti indimenticabili dentro lo spogliatoio, si va avanti, nel calcio e nella vita si aprono nuovi scenari. Sono stati tre, ci siamo posti degli obiettivi e ci siamo riusciti, sia io che i ragazzi abbiamo ottenuto un bagaglio di conoscenze strepitoso.