Ebimotors | due podi in Porsche Carrera Cup ad Imola

(Di domenica 2 giugno 2024) Si chiude con un doppioo il secondo appuntamento 2024 dellaCup Italia per. Ad, in gara 1, Paolo Gnemmi (numero 51, CentroVarese /) conquista la sua prima vittoria in carriera in Michelin Cup nel challenge destinato alle potentissime coupè tedesche. Alberto De Amicis (numero 52, CentroVarese /), invece, totalizza un buon terzo posto in rimonta in gara 2. Vediamo nello specifico come sono andate le due prove. GARA 1 Partito dalla pole position, Paolo Gnemmi ha finalmente inanellato un filotto di giri veloci uno dietro all’altro. Il pilota lombardo non ha sbagliato un colpo in nessuna delle due ripartenze dopo safety car, tenendo sempre a bada i diretti concorrenti.