Dove li stanno cercando I tre ragazzi dispersi nel Natisone la notizia dai soccorritori | perché proprio lì

(Di domenica 2 giugno 2024) Proseguono senza sosta le ricerche di Patrizia, Bianca e Cristian, i trescomparsi nel fiume. Con il passare delle ore sono sempre meno le speranze di trovarli in vita. Le ricerche confidano sul fatto che ipossano essersi riusciti ad aggrapparsi a qualche ramo. Intanto la procura ha aperto un’indagine. Lo ha confermato al Messaggero Veneto il procuratore capo Massimo Lia. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco impegnati nella ricerca hanno ritrovato la borsetta, con un cellulare all’interno, di una delle due ragazze scomparse. >>“Siamo sotto choc”. Sport italiano in lacrime, il nazionale azzurro morto a 27 anni con la fidanzata: vittime di un terribile incidente Il sindaco di i Premariacco Michele De Sabata, segue la situazione a racconta i dettagli dell’operazione: “Imponente lo schieramento di mezzi che dalle prime luci dell’albasetacciato la forra di Premariacco in direzione Paderno.