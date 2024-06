Doppietta Ducati al Mugello Domenicali si emoziona | Troppo bello con i colori azzurri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 - La festa di tutti gli italiani, la festa della Repubblica e anche la festaal. Il Gran premio d’Italia ha vissuto il tripudio dell’uno due con Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini davanti al pubblico di casa. Il campione del mondo ha comandato dall’inizio alla fine la gara, non dando mai modo a Jorge Martin di attaccarlo, e trionfato alla Valentino Rossi accorciando a 18 punti di ritardo in classifica dallo spagnolo. Superlativo il campione del mondo che, partito quinto, è riuscito subito a prendersi la testa per non lasciarla più. Maggiore bagarre per Enea Bastianini che è stato terzo a lungo, poi Marc Marquez lo ha sopravanzato, ma il portaLenovo, suazzurra proprio per celebrare il 2 giugno, ha reagito e, all’ultima curva, ha superato pure Jorge Martin per un incredibile secondo posto.