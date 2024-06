Cinema ed eventi nel ’ Bosco Ritrovato’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) A partire da venerdì prende il via la rassegna "IlRitrovato" che caratterizzerà l’estate gambettolese e la animerà fino alla fine di ottobre. Una estate nelle piazze, nei parchi e nei luoghi della cultura di Gambettola, con, musica, teatro, burattini, mostre, giochi e gastronomia. La rassegna, realizzata dalla amministrazione comunale, l’ultima che porta la firma della sindaca Letizia Bisacchi e della assessora alla Cultura Serena Zavalloni, è organizzata con la collaborazione delle associazioni culturali gambettolesi; in calendario oltre 40 appuntamenti divisi tra, teatro, burattini, concerti, mostre, giochi e intrattenimenti, senza trascurare qualche interessante appuntamento gastronomico. Venerdì prossimo l’associazione "Amici della Scuola", nell’Arena del centro Culturale Fellini, inaugurerà la rassegna con il saggio "Emozioni in Musica".