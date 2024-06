Calciomercato Milan arriva Youssouf Fofana | ma perché bisogna cedere Bennacer? La risposta

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 2 giugno 2024) Nel corso del prossimoilpotrebbe vendere Bennacer per fare spazio a: le ultime novità sulle mosse rossonere Sarà un’estate di grandi cambiamenti in casa, di porte girevoli tra chi entra e chi esce. Se l’obiettivo principale sarà in attacco, ci potrebbero però essere novità anche a centrocampo. Il favorito dalla dirigenza è, giovane mediano del Monaco ormai da anni nel giro della nazionale francese. A fargli spazio potrebbe essere Bennacer, sacrificato per finanziare il mercato in entrata del Diavolo. Il francese ha solo un anno di contratto e ha aperto alla cessione. Il costo del suo cartellino è di soli 25 milioni di euro, cifra che i rossoneri potrebbero pensare di spendere nel caso in cui Bennacer dovesse essere venduto.