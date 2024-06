Aquafan riparte con l’omaggio a Silvano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Come ogni estate si è consumato il rito. Sveglia all’alba, costume indosso e fila ai cancelli in attesa dell’apertura stagionale di. Ad avere preceduto tutti, varcando per primi i cancelli del parco acquatico in collina, sono stati tre amici di 15 anni, riccionesi, Alessandro Baschetti, Federico Barocci e Jacopo Casadei. "Quando abbiamo preso gli abbonamenti per il Black Friday – raccontano – avevamo già deciso di voler essere i primi a varcare i cancelli di. Sapevamo che c’erano altre persone che sarebbero arrivate presto, così abbiamo messo la sveglia alle 4,30, per essere qui prestissimo. Veniamo al parco da quando abbiamo 8 anni, ci piace questo posto perché ci si diverte con gli amici, ci sono scivoli adrenalici. L’M280 è il nostro preferito".