2 giugno | Trancassini FdI ' festa Repubblica rafforza nostra identità'

(Di domenica 2 giugno 2024) Roma, 2 giu. (Adnkronos) - “Nel 78° anniversario della nascita dellacelebriamo i valori della democrazia, della libertà, dell'unità nazionale e della sovranità popolare. Questa ricorrenzalae promuove il senso di appartenenza allaamata Patria. Oggi onoriamo la scelta coraggiosa compiuta dal popolo italiano nel 1946 che ha segnato una svolta epocale per l'Italia e rendiamo omaggio alla memoria di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per difendere la libertà e la democrazia nella Nazione. Auguri allae a tutti gli italiani!” Lo dichiara in una nota il Questore della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, Paolo(Fdi).