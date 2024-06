Traffico Roma del 01-06-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 1 giugno 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione intenso ilsulla rete viaria intorno alla capitale ma senza particolari disagi Qualche rallentamento per ilsi registra su via Aurelia Malagrotta e Castel di Guido verso Civitavecchia e su via Cristoforo Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia nel pomeriggio previste due manifestazioni in centro dalle ore 14 con Teo da Piazza Vittorio Emanuele II a piazzale di Porta Pia con deviazioni fino alle ore 19 di numerose linee bus del trasporto pubblico sempre dalle ore 14 manifestazione a Piazza del Popolo divieto di sosta e chiusura in Piazza del Popolo viale Gabriele D’Annunzio via del Babuino via del Corso via Ripetta e via Ferdinando di Savoia per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Appunto luceverde.