Tavazzano volontarie accolgono immigrati da 20 anni | Tanti sono riusciti a realizzarsi orgogliose

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024)con Villavesco (lodi), 1 giugno 2024 – “Tu gli regali il tempo e un pezzo d’Italia, loro ti lasciano il cuore e chiamano i figli col tuo nome”. E’ il bilancio dell’esperienza, portata avanti in questi, acon Villavesco, da instancabili e generoseche arrivano anche agli 86d’età: Muriel Carlier 67, casalinga, Anna Rosa Galbiati 86, pensionata Marinella Zavaglia 64, pensionata Annamaria Sgorlon 41, psicologa e docente, Marinella Pertusati 63, casalinga. “La nostra non è una associazione, ma un gruppo diche, da vent', cerca di animare il territorio dicon Villavesco e favorire integrazione - chiarisce Sgorlon -E ’ un'iniziativa di volontariato, partita tra cittadini, per garantire l’insegnamento della lingua italiana a stranieri che arrivano dalle situazioni, spesso complicate, più disparate e da diversi Paesi del mondo.