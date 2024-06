Strade e marciapiedi da riparare Tosi chiude raddoppiando i fondi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Ultimo lascito di mandato della Giunta, il ‘Programma asfalti e2024’ licenziato dall’Amministrazione uscente raddoppia, di fatto, i 900mila euro investiti nel 2023 sulla manutenzione straordinaria della viabilità comunale. E stanzia 1,6 milioni di euro, che verranno destinati ad una ventina, 22 per la precisione, di siti già individuati come prioritari quanto a necessità manutentive. Il documento, uno strumento di programmazione già adottato nel corso degli anni precedenti, definisce sulla base di un indicatore oggettivo, denominato ‘stato di degrado’, l’ordine degli interventi di manutenzione straordinaria determinando, al contempo, anche la stima del relativo costo e le tempistiche di intervento e attiene non solo agli asfalti e ai, ma anche ad aree cortilive e attraversamenti pedonali protetti.