Simboli allegorici di Arezzo Signa Arretii e il Vasari

(Di sabato 1 giugno 2024) Non si fermano le iniziative dell’annoano, quello che celebra i 450 anni dalla morte dell’artista. Così oggi sabato 1° e domani domenica 2 giugno, in concomitanza con la consueta apertura della sede sociale in Via Bicchieraia 30 per la Fiera Antiquaria, la mattina in orario 9.30-12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30, l’Associazioneproporrà una mostra gratuita per celebrare la figura di Giorgionel 450° anniversario dalla morte. L’esposizione, ideata e curata dai ragazzi del Gruppo Cultura dell’Associazione, dal titolo "Ididipinti da Giorgio", avrà come oggetto un’allegoria della Città didipinta da Giorgioattorno al 1558 all’interno della cosiddetta Sala di Cosimo I presso Palazzo Vecchio.