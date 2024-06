Rally Sardegna 2024 Sébastien Ogier domina la scena sullo sterrato Neuville si ritira

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Un sabato che ha un nome e un cognome neldi, sesto appuntamento del Mondiale WRC. Il riferimento all’asso francese, che quest’oggi ha posto un serio sigillo per la sua quinta affermazione in questa specifica tappa. Il campione della Toyota Gazoo Racing, dopo aver lottato con l’estone Ott Tanak (Hyundai) per la vetta dell’overall, ha preso il largo e il suo vantaggio sull’alfiere della i20 è arrivato a 17.1 arrivando a concludere la tappa con 17?1 sull’estone.ha fatto sua le seguenti speciali: Tula-Erula 1 (22.61 km); Monte Lerno 1 (25.33 km); Coiluna-Loelle 1 (14.53 km); Monte Lerno 2 (25.33 km). Tanak dunque ha preceduto l’altra Hyundai dello spagnolo Daniel Sordo, a una distanza siderale di 2:12.