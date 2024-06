Pallamano | Fasano trova il modo di battere Brixen e pareggiare la serie scudetto Si va alla bella!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Le finali2023-2024 dellaA Gold dinon sono finite.infatti nella gara -2 dellatricolore è riuscita a, in casa,rimandando il tutto a gara -3. I pugliesi, fra le mura amiche, si sono imposti con lo score di 34-28 riuscendo di fatto a spuntarla nella ripresa di una partita che all’intervallo recitava 13-13. Nel secondo tempo, dopo un parziale altoatesino per il momentaneo 15-18, gli uomini di Fovio salgono di tono riuscendo a ribaltare la partita e poi a chiudere i conti, anche grazie alle parate di Alessandro Leban.non si volta più indietro. Gara -2 è sua: ora si va quindi a gara -3, in programma lunedì 3 giugno alle ore 20. Dalloai playout Trieste retrocede salutando laA Gold, i giuliani sono stati battuti 2-0 dal Macagi Cingoli che si è imposto in gara -1 con lo score esterno di 28-29 e in gara -2 con lo score interno di 34-28.