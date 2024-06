Osimhen e il suo faraonico stipendio rischiano di rimanere sullo stomaco del Napoli Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2024)piace a tanti club: Chelsea, Psg, Arsenal. Però non c’è ancora una proposta seria e il suo ingaggio rischia di diventare una spada di Damocle. Ladello Sport con Salvatore Malfitano scrive: L’avventura di Giovanni Manna si apre subito con una missione non così semplice. È vero che le volontà coincidono: il giocatore è alla ricerca di una sfida più ambiziosa, possibilmente in Premier League e la società è ben lieta di registrare un’enorme plusvalenza e incassare una cifra tra i 120 e i 130 milioni di euro, come previsto dalla clausola rescissoria. (…) Per ora,” nessuno ha recapitato un’offerta ufficiale aCastel Volturno. Il nuovo direttore sportivo ha avuto contatti con il Chelsea per provare a mettere in piedi uno scambio. Lascrive dello scambio con Lukaku più 80-90 milioni ma gli inglesi fin qui hanno detto no.