Nuova campagna d’Ateneo con l’hashtag #youniurb

(Di sabato 1 giugno 2024) Lad’immatricolazioni 2024-’25 dell’Ateneo mette al centro la persona nel percorso formativo, partendo dal, che sostituisce la "U" di Uniurb con la parola "you" (tu/voi), per arrivare a quattro claim che invoglino i giovani a iscriversi alla Carlo Bo. A crearla sono stati Riccardo Castronovo, Simone Franceschini, Camilla Ginestra, Adele Mazzola, Paolo Mirabella, Irene Muscetta, Linda Panico, studenti e studentesse dell’Università, ispirati dall’input fornito da Paolo Iabichino, scrittore pubblicitario e direttore creativo che da alcuni anni guida la squadra responsabile della. "Per noi Uniurb ha un “tu“ davanti, prefisso irrinunciabile – ha detto il rettore Giorgio Calcagnini –. È ogni persona che sceglie di costruire insieme a noi il proprio futuro.