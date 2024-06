Mezzo secolo di Valfoglia Un volume per celebrarlo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Cinquant’anni di storia calcistica di un piccolo paese come Rio Salso, sono il succo del meraviglioso racconto espresso nel libro "Rioolè 50° anni di vita, tifo e passione per il calcio e la nostra terra" che la società fogliense presenterà sabato sera 15 giugno presso l’impianto sportivo di Rio Salso. Un lavoro editoriale impegnativo ma di pregevole fattura, per riannodare ai primi 30° anni, gli ultimi 20° di singolare bellezza e contenuti. La societàtutta, con il prezioso contributo delle Amministrazioni comunali di Tavullia e Montecalvo in Foglia, sono al lavoro per organizzare quella che vuole essere una giornata di festa e di emozioni. Una rimpatriata di allenatori, giocatori, presidenti, dirigenti e simpatizzanti che vorranno rincontrarsi per salutarsi ed assistere alla presentazione del libro.