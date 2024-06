Manager licenziata 6 mesi dopo lo stupro per scarsa efficienza Roccella e Bellucci | Non la lasciamo sola

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 1 giugno 2024) “La vicenda, raccontata oggi dalla Stampa, dellaad Assagoaver denunciato di aver subito uno, mi colpisce molto e mi rattrista. Sarà mio impegno, nelle prossime ore, comprendere i dettagli dell’accaduto e approfondire con il ministro Calderone possibili iniziative concrete per non lasciarel’ennesima donna vittima della violenza maschile”. Lo afferma in una nota il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa. La drammatica vicenda di cui è rimasta vittima unatorinese di 32 anni è stata raccontata da La Stampa. Ha vissuto una serata da incubo subendo unodi gruppo compiuto da tre amici che, secondo il giudice, hanno avuto un “atteggiamento di subdola sopraffazione”.