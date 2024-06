LIVE Paolini-Andreescu 3-0 Roland Garros 2024 in DIRETTA | ottima partenza dell’azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-DJOKOVIC NON PRIMA DELLE 20.15 3-0 Game. Servizio e dritto inside in perfetto della toscana. 40-15 Prima esterna vincente di Jasmine, che si procura due chance di 3-0. 30-15 BOOM! Dritto incrociato stretto micidiale alla Sinner scagliato dall’azzurra. 15-15 Si ferma sul nastro il dritto incrociato di. 0-15 Risposta aggressiva e dritto inside in vincente della canadese. 2-0 BREAK! Larghissimo il dritto diin uscita dal servizio. C’è il break! 15-40 Due palle break. A metà rete il rovescio della nordamericana. 15-30 Rovescio in back insidioso della canadese, che va a segno poi con il dritto in avanzamento. 0-30sotterra il dritto in uscita dal servizio.