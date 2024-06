Italia-Cina volley femminile | dove vedere in tv la Nations League orario programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Domani, domenica 2 giugno (13.30), si gioca, partita valida per la fase a gironi della2024 di. Si chiude la settimana contro le fortissime padrone di casa per la nazionale di Julio Velasco, che vuole subito riscattare la sconfitta subita contro il Brasile al termine di una partita tiratissima. L’ha fattomomenti di qualità di pallavolo altissima, in una partita dal tasso tecnico elevatissimo. Nonostante la sconfitta per le azzurre nella partita contro le sudamericane sono arrivate indicazioni positive: il livello per giocare contro le migliori al mondo c’è. Il pass olimpico non è in pericolo, c’è solo da riuscire a gestire meglio i momenti di inerzia favorevole, e imparare a chiudere le partite quando l’avversario è acqua alla gola.