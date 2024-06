Il dramma della dipendenza | Nelle sale si perde l’idea del tempo È una spirale di autodistruzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) EMPOLESE VALDELSA Aveva tutto per essere felice: un buon lavoro, una casa acquistata con tanti sacrifici e una compagna di vita. Ma solo il gioco d’azzardo riusciva a dargli scosse di adrenalina. Scommesse, ma soprattutto slot, apparecchi infernali che sanno prosciugarti oltre che il conto in banca anche l’anima. Svuotato: è così che Davide (nome di fantasia, ndr) si è sentito dopo aver raggiunto il punto più bassosua ’vita da giocatore’. "Quando l’istituto di credito mi ha rifiutato l’ennesimo prestito è stato come ricevere uno schiaffo. In un barlume di lucidità ho capito che dovevo dire basta. Quel giorno ho chiamato mio padre e mio fratello trovando il coraggio di raccontare tutto. È stato mio fratello a mettermi in contatto con don Armando Zappolini, portavocecampagna “Mettiamoci in gioco”, che mi ha poi indirizzato verso la cooperativa sociale Il Cammino dove ho trovato Emiliano e Elena che mi stanno aiutando molto.