Friuli l’ultimo abbraccio e la piena li travolge Dispersi 3 ragazzi

(Di sabato 1 giugno 2024)e lalidi età compresa tra i 20 e i 25 anni Un’ondata di maltempo si è abbattuta sulnel pomeriggio di venerdì 31 maggio, causando il tragico evento che ha visto tre giovaninel fiume Natisone a Premariacco, in provincia di Udine. Isono Patrizia Cormos, 20 anni, al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti di Udine, Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per far visita ai genitori, e un loro amico 25enne, originario della Romania e residente in Austria. Si trovavano su un’isola formatasi nel greto del fiume quando, improvvisamente, lali ha sorpresi. In pochi minuti, l’acqua ha sommerso l’isola, lasciando i giovani senza via di fuga.