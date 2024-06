Doppio appuntamento per il Carnevale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024) La festa non è ancora finita nel Paese di Re Giocondo. A Foiano della Chiana fervono i preparativi in vista delestivo: la cena dei mille del 14 giugno e lo schiuma party del 15. Ma non a tutti piace ilpiù antico d’Italia: è giallo su l’esposto anonimo "anti-" presentato alle forze dell’ordine e all’Asl. Gli autori lamentano problemi in materia di sicurezza e igiene ma gli organizzatori sono tranquilli anche se dispiaciuti: "abbiamo consegnato alle autorità competenti il materiale richiesto, tutto è a norma, ma non è bello vedere che alcune persone, nascoste dietro l’anonimato, intralcino un paese intero", ha detto il presidente Capannelli. Ma insomma, the show must go on. Venerdì 14 giugno spazio allo Shine on Glitter Summer Party, la scintillante cena dei mille cantieristi sotto le stelle, proprio nella piazza del cantieri delquella in cui la prima domenica di corsi mascherati va in scena l’attesissima apertura degli uscioni.