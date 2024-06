Corsa contro il tempo la mamma di una dei tre ragazzi | Le avevo detto di no

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) Unail. Proseguono senza sosta le ricerche dei tre giovani, due ragazze (una di 20 e l'altra di 23 anni) e un ragazzo (di 25 anni), che ieri pomeriggio in una drammatica sequenza di momenti sono stati inghiottiti dal fiume Natisone in piena, all'altezza del ponte Romano a Premariacco in Friuli. Avevano raggiunto un isolotto, poi improvvisamente è arrivata l'ondata di piena che li ha travolti. Hanno chiesto aiuto al 112 e si sono stretti un abbraccio per resistere alla violenza dell'acqua invano. Questa mattina con le prime luci dell'alba droni ed elicotteri hanno ripreso a operare. "Durante la notte è stato individuato un segnale da un cellulare ma hanno dovuto sospendere le ricerche in attesa di potersi calare o risalire dal fiume", ha scritto sui social il sindaco di Premariacco Michele De Sabata.