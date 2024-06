Cerchio e tessuto aereo | le super ragazze della Koru

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) Giù il cappello per le atletepalestraFitness&Wellness di Santa Maria Nuova che saranno protagoniste alle finali nazionali di Roma di Pole dance e Aerial sport. Le giovani hanno dato spettacolo ad Ascoli Piceno, sedeprima edizione delle selezioni regionali targate CSEN e la palestra ha festeggiato con ben 9 qualificazioni per i tricolori, sia nella specialità delche nel. Lalo ha fatto addirittura con 7 primi posti. D’altronde la squadra delha come insegnante nientemeno che la jesina Elisa Bucco, capace l’anno scorso di piazzarsi al primo posto nazionale. Per la squadra diandranno pertanto a Roma Gaia Centanni, Maria Letizia Vicini, Eleonora Piergigli, Rosaria De Donatis, tutte grazie al primo posto.