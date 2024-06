Cento anni un traguardo incredibile | Durazzano si stringe a nonna Vincenza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn compleanno e’ sempre qualcosa da festeggiare perche’, ovviamente, viene una volta all’anno. Ma quando si tocca una cifra del genere e succede all’interno delle piccole comunita’ allora la festa diventa unica nel suo genere e coinvolgente per un popolo intero. E’ il caso diPiscitelli che oggi spegne bencandeline. Nata il primo di giugno del 1924,rappresenta un punto di riferimento per, il centro che si e’ stretto a lei per festeggiare uncosi’ importante. Amata da tutti, coccolata, non poteva che ricevere un pieno di affetto da parte dei parenti e di tutte le persone che hanno avuto modo di passare del tempo con lei, tra racconti, aneddoti e tante cose belle vissute insieme.