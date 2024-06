Cartoons on the Bay | il ritorno del pianeta Papalla e Pierino e il lupo interpretato da Bono Vox

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Pescara, 1 giugno 2024 – Il mondo dell’animazione guarda avanti con nuovi progetti, ma guarda anche alla tradizione dei grandi personaggi storici. Così, aon the Bay (il festival Rai dell’animazione e delle produzioni transmediali) nella presentazione dell’offerta di Rai Kids, il direttore Luca Milano, annuncia ildel, sulla scia del popolarissimo spot di Carosello. Tornano, così i protagonisti creati da Armando Testa, in viaggio per il mondo in una nuova versione coloratissima in 26 episodi in 3D, di cui è stata avviata la produzione con la MagaAnimation di Massimo Carrier Ragazzi. In dirittura d’arrivo “La bicicletta di Bartali” della Lynx Multimedia Factory. Venerdì 21 giugno (Festa della Musica) alle ore 13 e alle 17.