Boxe preolimpico Bangkok | Melissa Gemini supera Isildar è a una sola vittoria da Parigi 2024

(Di sabato 1 giugno 2024) Unaseparadalla qualificazione alle Olimpiadi di. All’Huamark Stadium di(Thailandia), sede deldi, l’azzurro ha annientato la turca Busranella categoria -75 kg, imponendosi con un verdetto unanime (5-0). A contenderle il titolo, in quello che sarà un vero e proprio match da dentro o fuori, sarà la beniamina del pubblico, la thailandese Baison Manikon, che hato la sudcoreana Suyeon Seong. TUTTI I QUALIFICATI ITALIANI PERAll’azzurra servirà un’impresa perché partirà sfavorita e affronterà un’atleta di casa, ma sognare non costa nulla. Dopo aver visto sfumare il pass olimpico agli Europei del 2023 e aldi Busto Arsizio di pochi mesi fa, la 21enne ci riproverà in Thailandia, dove sta vivendo una settimana estremamente positiva che spera di coronare con la ciliegina sulla torta.