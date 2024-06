Addio gentiluomo Leroy star del cinema

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 1 giugno 2024) 22.35 E' morto a Roma l'attore PhilippeAveva 93 anni. Era malato da tempo. Con Philippese ne va una leggenda dele non solo: oltre 200 le apparizioni tra film e sceneggiati. A cominciare da 'Il buco' di Jacques Becker (1960) fino agli ultimi successi come Vescovo di Terence Hill nella fiction 'Don Matteo' e all'ultimo congedo sul grande schermo con 'La notte è piccola per noi' di Francesco Lazotti nel 2019. Nato a Parigi il 15 ottobre 1930 da una famiglia aristocratica. Una vita avventurosa tra realtà e