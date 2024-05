Fonte : ilgiorno di 30 mag 2024

Nodo cruciale del documento è il futuro della ex Lombarda Petroli, che ha visto il Comune finire già in Tribunale. Confermata anche la trasformazione dell’area nord in Polo integrato di cooperative sociali, servizi abitativi pubblici, edilizia convenzionata per giovani e anziani, nuove strutture pubbliche, servizi e negozi di vicinato.

Zero consumo di suolo Via libera al Pgt green