Spero in un miracolo | Céline Dion parla della malattia e di essere quasi morta

(Di giovedì 30 maggio 2024) La cantante canadese, 56 anni, è stata ospite al talk showNBC Today with Hoda and Jenna e hatosuae del difficile periodo che sta affrontando.aveva rivelato al mondo nel dicembre del 2022 diaffetta da unaneurologica dalle cause ancora non chiare, chiamata “sindromepersona rigida”, che porta chi ne soffre a una progressiva immobilità e che crea spasmi, dolori e rigidità. Hoda Kobt, conduttrice del talk showNBC Today with Hoda and Jenna, ha introdotto l’intervista conconcessa in previsione dell’uscita del documentario I Am: Celine, su Amazon Prime dal 25 giugno: “Ora sta molto meglio, ma a un certo punto stava per morire, è stata lei stessa a dirlo”, ha detto la conduttrice, citando la cantante.